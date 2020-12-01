Китайский космический аппарат успешно приземлился на Луну

Китайский возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», отправленный за лунным грунтом, 1 декабря выполнил успешную посадку в заданном районе на поверхности Луны.
Зонд «Чанъэ-5» успешно прилунился в заданном районе на видимой стороне Луны, - сообщило Центральное телевидение Китая.
Ранее NEWS.ru писал, что 24 ноября ракета-носитель «Чанчжэн-5» успешно вывела на орбиту возвращаемый аппарат «Чанъэ-5». Через три недели он должен доставить на Землю образцы лунного грунта. Предполагается, что аппарат доставит около 2 кг лунной породы. Китайские специалисты изучат её как в научных целях, так и для подготовки к строительству научно-исследовательской базы на Луне.