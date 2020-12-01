Китайский космический аппарат успешно приземлился на Луну

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Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков обратился к специалистам Центра управления полётами (ЦУП) с просьбой поискать ему дополнительные комплекты белья.

По словам космонавта, он проверил своё бельё «Камелия-С» и оказалось, что у него есть всего 5-6 наборов. У меня есть 5-6 наборов, я думаю, этого будет достаточно на 3-4 недели....