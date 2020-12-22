Китай запустил новейшую ракету-носитель с секретным спутником

https://static.news.ru/photo/70f7b866-4415-11eb-be52-fa163e074e61_660.jpg Фото: China National Space Administration/Handout via Xinhua/Global Look Press

Китай произвёл успешный запуск в космос новейшей ракеты-носителя среднего класса «Чанчжэн-8» («Великий поход — 8»), которая выведет на орбиту секретный спутник XJY-7 и группу микроаппаратов.

Запуск состоялся в 07:37 мск с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Этот старт стал первым для новейшей ракеты-носителя, а кроме этого, на орбите впервые окажется секретный спутник XJY-7, при помощи которого Национальное космическое управление КНР (CNSA) будет испытывать технологии, разработанные Китайской академией космических технологий (CAST), сообщает РИА Новости.

«Чанчжэн-8» также доставит на орбиту микроспутник ET-SMART-RSS (ETHSAT-6U), аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайсы-1», а также спутник связи «Тяньци» (Apocalypse 12).

При этом Китай намерен в будущем модифицировать свой носитель, создав двухступенчатую ракету «Чанчжэн-8R» с возвращаемой первой ступенью. После старта ракеты и отделения ступени она должна будет плавно приземляться на платформу морского базирования.

Как сообщал NEWS.ru, ранее учёные из Китая извлекли из возвращаемой капсулы беспилотного космического аппарата «Чанъэ-5» 1731 грамм лунного грунта и приступили к его анализу. Возвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта успешно вернулся на Землю 17 декабря.