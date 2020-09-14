Учёные обнаружили возможные признаки жизни на Венере

https://static.news.ru/photo/5c12d560-f673-11ea-ac2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: P. Horálek/ESO

Газ фосфин обнаружили учёные в атмосфере Венеры. Исследователи предполагают, что он может иметь биологическое происхождение.

Открытие совершили учёные британского Кардиффского университета и американского Массачусетского технологического университета с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили, передаёт РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник. По его словам, информация об открытии будет опубликована в виде научной статьи в журнале Nature.

Фосфин — бесцветный, ядовитый газ, который на Земле производится анаэробными (не требующими кислорода) микроорганизмами. В 2019 году учёные предложили использовать поиск фосфина в атмосферах экзопланет в качестве маркера наличия возможной жизни на них. При этом обнаружение этого газа не означает автоматически наличие жизни на планете, так как он может появиться в результате неизвестных учёным процессов.

Концентрация частиц фосфина составила 20 на миллиард, — сообщил источник.

На сегодняшний день РФ и США рассматривают возможность создания космического аппарата «Венера-Д» для посадки на Венере. Это может стать одним из ключевых шагов в изучении поверхности планеты и её атмосферы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российское Министерство науки и высшего образования впервые выделит грант коллаборации отечественных институтов и отдельных учёных на исследование планет в других звёздных системах.