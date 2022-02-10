Илон Маск заявил, что SpaceX в 2022 году проведёт 50 ракетных запусков

Илон Маск заявил на пресс-конференции, посвящённой вопросу прогресса в разработке прототипа космического корабля Starship, что в 2022 году компанией SpaceX будет проведено 50 ракетных запусков, сообщается на сайте организации. Он также отметил, что с момента своего создания SpaceX осуществила 144 успешных запуска.

В этом году мы намерены провести порядка 50 [запусков], примерно по одному каждую неделю, — заявил Маск.

В своем выступлении Маск также сообщил, что за свою историю существования SpaceX уже произвела 144 успешных запуска своих аппаратов, а также 106 приземлений.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска выиграла контракт Военно-воздушных сил США на разработку демонстратора технологии доставки военных грузов на дальние дистанции с помощью тяжёлых ракет. Сумма контракта — $102 млн.

Отмечается, что SpaceX спроектирует грузовые отсеки, приспособленные для быстрой загрузки и выгрузки и совместимые со стандартными армейскими контейнерами. По мнению специалистов, речь в контракте идёт о системе тяжёлой ракеты Starship, которая сейчас находится на ранних стадиях испытаний. Её грузоподъёмность может составить 100 тонн.

Также стало известно, что в результате магнитной бури SpaceX потеряла до 40 интернет-спутников Starlink из 49, отправленных на орбиту 3 февраля. Сошедшие с орбиты спутники не создадут угрозу для других спутников и будут безопасно уничтожены из-за сгорания при входе в атмосферу Земли.