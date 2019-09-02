https://static.news.ru/photo/c6e88e46-cd9a-11e9-b491-fa163e074e61_660.jpg Спутник Aeolus Фото: ESA/Global Look Press

Европейский спутник Aeolus выполнил манёвр уклонения, чтобы не столкнуться с космическим летательным аппаратом связи из орбитальной группировки Илона Маска Starlink.

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило об инциденте в своём Twitter. Чтобы избежать столкновения, Aeolus пришлось включить свои поворотные двигатели. Подобный манёвр был осуществлён впервые в истории ЕКА.

Starlink — проект Илона Маска по созданию спутниковой сети, способной обеспечить всех жителей планеты широкополосным Интернетом. Практическая реализация Starlink началась в 2018 году выводом на орбиту двух летательных аппаратов. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников.

Спутник наблюдения Земли Aeolus вывели на орбиту в августе 2018 года.

Илон Маск ранее назвал главную проблему человечества, передавал News.ru. По мнению бизнесмена, серьёзным испытанием для людей станет демографический коллапс.