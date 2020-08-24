Экипаж МКС останется в российском сегменте до обнаружения причины утечки

https://static.news.ru/photo/ca3c5726-e5fe-11ea-9b8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos /Global Look Press

Экипаж Международной космической станции (МКС) останется в российском сегменте станции до тех пор, пока не будет решена проблема утечки воздуха.

Об этом «Интерфаксу» сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на подмосковном форуме «Армия-2020».

По мнению Рогозина, утечка может быть связана с микрометеоритами. По его словам, на МКС используется противометеоритная оболочка, однако она всё равно может пробиваться мельчайшими частицами. Также проблема могла возникнуть в стыках модулей на американском сегменте.

Вторая возможная причина — какие-то стыки модулей. Не первый год они там существуют. Сейчас это будет окончательно локализовано в американском сегменте и залечено, — заявил он.

О проблемах на МКС стало известно 20 августа. Для поиска источника утечки воздуха российские космонавты и астронавт NASA изолировали американский сегмент и перешли на российскую часть станции. Экипаж запасся необходимым количеством воды и еды, а также гигиенических средств. Их безопасности ничего не угрожает, писал NEWS.ru.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Последний раз подобная утечка воздуха произошла на космическом корабле «Союз». Отверстие в обшивке бытового отсека «Союза» было обнаружено в августе 2019 года, после того как члены экипажа МКС зафиксировали утечку воздуха на станции. Предполагается, что оно могло быть просверлено непреднамеренно в ходе подготовки корабля к старту.