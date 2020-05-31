Экипаж корабля Crew Dragon опробовал систему ручного управления

https://static.news.ru/photo/71497b9a-a34a-11ea-a0a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Kowsky/CNP/AdMedia/Global Look Press

Астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен на американском космическом корабле Crew Dragon опробовали системы ручного управления на финальном этапе сближения с Международной космической станцией (МКС).

Испытание произвели в тот момент, когда аппарат находился в 220 метрах перед стыковочным узлом станции. Сама стыковка будет проходить в автоматическом режиме.

. @AstroBehnken called our #LaunchAmerica mission every astronautâs dream â testing out a new spacecraft. In this video clip, the crew manually pilots @SpaceX âs Dragon Endeavour spacecraft while en route to the @Space_Station . Watch our live coverage: https://t.co/bXCGg5kzBB pic.twitter.com/WIQe50iQAj — NASA (@NASA) May 31, 2020

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлён 30 мая с площадки на мысе Канаверал во Флориде. Это первый за девять лет пилотируемый полёт, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле, поскольку NASA в 2011-м отказалась от использования возвращаемых кораблей Shuttle. Астронавтов после этого отправляли в космос на российских ракетах.

Как писал NEWS.ru, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon приветствовал Роскосмос. Как подчеркнул официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, очень важно иметь не одну возможность долететь до МКС. По его словам, случившееся должно было произойти уже давно, и в этом нет ничего удивительного.