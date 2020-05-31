Космос

Экипаж корабля Crew Dragon опробовал систему ручного управления

17:09, 31 мая 2020
Фото: Joel Kowsky/CNP/AdMedia/Global Look Press

Астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен на американском космическом корабле Crew Dragon опробовали системы ручного управления на финальном этапе сближения с Международной космической станцией (МКС).

Испытание произвели в тот момент, когда аппарат находился в 220 метрах перед стыковочным узлом станции. Сама стыковка будет проходить в автоматическом режиме.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлён 30 мая с площадки на мысе Канаверал во Флориде. Это первый за девять лет пилотируемый полёт, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле, поскольку NASA в 2011-м отказалась от использования возвращаемых кораблей Shuttle. Астронавтов после этого отправляли в космос на российских ракетах.

Как писал NEWS.ru, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon приветствовал Роскосмос. Как подчеркнул официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, очень важно иметь не одну возможность долететь до МКС. По его словам, случившееся должно было произойти уже давно, и в этом нет ничего удивительного.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях