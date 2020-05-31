Экипаж корабля Crew Dragon опробовал систему ручного управления

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлён 30 мая с площадки на мысе Канаверал во Флориде. Это первый за девять лет пилотируемый полёт, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле, поскольку NASA в 2011-м отказалась от использования возвращаемых кораблей Shuttle. Астронавтов после этого отправляли в космос на российских ракетах.
Как писал NEWS.ru, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon приветствовал Роскосмос. Как подчеркнул официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, очень важно иметь не одну возможность долететь до МКС. По его словам, случившееся должно было произойти уже давно, и в этом нет ничего удивительного.