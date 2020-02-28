Красный сверхгигант из созвездия Ориона может взорваться в любой момент: этой зимой учёные зафиксировали у него самое сильное за всю историю наблюдений падение яркости. И если это случится, об этом станет известно примерно за неделю по большому выбросу нейтрино. Последний раз человечество наблюдало превращение звезды в сверхновую около 350 лет назад, сообщили NEWS.ru астрономы из Института астрономии РАН и Государственного астрономического института им. Штернберга. Специалисты рассказали о возможных последствиях взрыва звёздного объекта для землян.

Бетельгейзе — легко узнаваемый объект, который визуально формирует созвездие Ориона. Найти его на небе не составит труда. Это ярчайшая звезда в этом «звёздном образе» охотника из древнегреческой мифологии.

Минимальная светимость Бетельгейзе больше светимости Солнца в 80 тысяч раз, а максимальная — в 105 тысяч раз, хотя масса составляет приблизительно всего лишь 17 солнечных масс. Это одна из крупнейших известных звёзд. Для понимания: если Бетельгейзе поместить вместо нашего Солнца, её хромосфера достигла бы до орбиты Юпитера. Расстояние от нас до красного сверхгиганта составляет от 613 до 880 световых лет (довольно далеко от Солнечной системы). Это типичная состарившаяся массивная звезда, которая в конце своей жизни всегда взрывается как сверхновая. На памяти человечества таких событий было несколько, некоторые оставили след в летописях. Последний раз подобное случилось в середине XVII столетия.

Звезда стала новостью последних дней, поскольку явила необычный по глубине минимум яркости. Этой зимой поток яркости был слабее, чем когда-либо за всю долгую историю наблюдений. Такого минимума раньше не было. Сейчас хорошо видно что созвездие Ориона очень сильно изменилось. Раньше было две явно выраженных главных звезды — сейчас осталась одна. Николай Самусь научный сотрудник Института астрономии РАН научный сотрудник Института астрономии РАН

NASA

По словам Самуся, «звезда может взорваться в любой день в течение десяти тысяч лет — она к этому готова». Причём, произойти это может в любой момент — даже в 2020 году, отметил он.

После взрыва на небе вспыхнет самая яркая из всех звезд. Продолжаться это «звёздное шоу» будет около месяца. На уровне блеска Луны она, конечно, не продержится но невооруженным глазом видна будет хорошо, сказал астроном. Однако после взрыва этот яркий объект «загнётся настолько глубоко, что мы его уже будем не способны видеть».

Как объяснил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин, «сегодня на вооружении у человечества уже есть приборы, которые смогут зафиксировать начало этого взрыва примерно за неделю до его максимальной вспышки».

Неожиданно этого не произойдет. На небе таким образом возникнет сверхновая. Сейчас она уже правда стала повышать свою яркость. Такие перемены с нею бывали, но редко. Бетельгейзе уже яркостный минимум свой прошла и теперь вылезает из него. Постепенно свой блеск она восстановит. Владимир Сурдин старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга

Астроном отметил при этом, что на самочувствии землян взрыв Бетельгейзе никак не скажется. По его сведениям, «взрыв будет сравним с мощными вспышками на Солнце, которые происходят раз в в 2–3 года, когда никакой связи со здоровьем населения Земли не наблюдается».