https://static.news.ru/photo/a9954b20-3c46-11ea-b1bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

Учёные Московского авиационного института нашли способ защитить от радиации экипажи космических кораблей с ядерным ракетным двигателем РД-0410. Их разработка может пригодиться при организации полётов на Луну и Марс.

Гарантию безопасности экипажа от космической радиации обеспечит бортовое профилированное убежище с удельно-массовой толщиной от 5 до 50 г/см2 при суммарной дозе радиации 55 бэр, — говорится в тезисах к их докладу, подготовленному к «Королёвским чтениям».

Согласно исследованиям, масса подобного убежища может составить до 28 тонн. Для полёта к Марсу убежищу понадобится радиационная защита в 1,24 метра толщиной и массой в четыре тонны, к Луне — в 98 см толщиной и массой в 3399 кг.

Как писал NEWS.ru, владеющий космической корпорацией SpaceX миллиардер Илон Маск пообещал перевезти миллион землян на Марс в течение 30 ближайших лет. По плану Маска, SpaceX сможет ежегодно запускать по три корабля Starship, которые будут выводить в космос по 100 человек и 100 тонн груза. Миллиардер заявил, что корабли оборудуют продвинутыми системами жизнеобеспечения и снабдят запасом провизии для межпланетного перелёта.