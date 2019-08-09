https://static.news.ru/photo/4452e3f0-bcc9-11e9-aac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Shelepin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Максимальная зарплата астронавтов NASA составляет порядка $155 тысяч в год или около $13 тысяч в месяц. Об этом рассказал бывший астронавт Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на МКС.

Максимально, согласно существующей сетке, астронавты NASA могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что у военных эквивалентно званию полковника или капитана ВМФ, — цитирует Келли РИА Новости .

Сообщается, что при поступлении в отряд астронавтов NASA военнослужащие остаются на военной службе. Их зарплата начисляется в соответствии с регламентом оборонного ведомства. Келли отметил, что пришедшие в NASA из ВВС США получают чуть больше, поскольку часть их доходов не облагается налогом.

По словам Келли, помимо зарплаты астронавтам оплачивают больничный и отпуск, а также частично погашают медстраховку. У астронавтов из числа военнослужащих есть преимущества и при выплате пенсии. Кроме того, они получают фиксированную компенсацию на жильё, а также другие надбавки, связанные с их военной службой.

Сообщается, что в отличие от российских коллег зарплата астронавтов не зависит от того, находятся они на Земле или совершают космический полёт. Сотрудники NASA, находясь в космосе, получают лишь символические «командировочные».

Как ранее писал News.ru, оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей, космонавта — 63,8 тысячи, а инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей.

В Роскосмосе не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов NASA.