Астрономы обнаружили необычайно массивную чёрную дыру в ранней Вселенной

https://static.news.ru/photo/012b6024-b891-11ea-869c-fa163e074e61_660.jpg Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/P. Marenfeld

Американские астрономы обнаружили в ранней Вселенной чёрную дыру с аномально большой массой.

Об этом сообщает издание N+1. По его данным, открытие совершила группа астрономов во главе с Джиньи Янг из обсерватории Стюарда Аризонского университета. Учёные в результате многолетних наблюдений обнаружили второй по удаленности от Солнца квазар J1007+2115. Его назвали Pōniuāʻena, что с гавайского означает «невиданный вращающийся источник творения, окруженный сиянием».

Согласно данным наблюдений, значение красного смещения для J1007+2115 соответствует возрасту Вселенной в 700 миллионов лет. Масса центральной чёрной дыры оценивается в (1,5±0,2)×109 масс Солнца, что в два раза больше сверхмассивной чёрной дыры, обнаруженной в самом далеком открытом на сегодня квазаре.

По информации учёных, такая чёрная дыра требует «зародыша» с массой в десять тысяч масс Солнца, что аномально много. Такой «зародыш» должен был образоваться через сто миллионов лет после Большого взрыва в результате прямого коллапса массивного объекта, или за счет аккреции вещества. По мнению астрономов, это очень сильно ограничивает представление о ранних этапах роста сверхмассивных черных дыр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что проект Breakthrough Listen объявил о выпуске каталога Exotica, который содержит перечень космических объектов, с которых могут потенциально исходить техногенные сигналы других цивилизаций. Его составители с 2016 года занимаются поиском признаков разумной жизни во Вселенной.