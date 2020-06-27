Астрономы обнаружили необычайно массивную чёрную дыру в ранней Вселенной

Американские астрономы обнаружили в ранней Вселенной чёрную дыру с аномально большой массой.
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Согласно данным наблюдений, значение красного смещения для J1007+2115 соответствует возрасту Вселенной в 700 миллионов лет. Масса центральной чёрной дыры оценивается в (1,5±0,2)×109 масс Солнца, что в два раза больше сверхмассивной чёрной дыры, обнаруженной в самом далеком открытом на сегодня квазаре.
По информации учёных, такая чёрная дыра требует «зародыша» с массой в десять тысяч масс Солнца, что аномально много. Такой «зародыш» должен был образоваться через сто миллионов лет после Большого взрыва в результате прямого коллапса массивного объекта, или за счет аккреции вещества. По мнению астрономов, это очень сильно ограничивает представление о ранних этапах роста сверхмассивных черных дыр.
Ранее NEWS.ru писал о том, что проект Breakthrough Listen объявил о выпуске каталога Exotica, который содержит перечень космических объектов, с которых могут потенциально исходить техногенные сигналы других цивилизаций. Его составители с 2016 года занимаются поиском признаков разумной жизни во Вселенной.
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