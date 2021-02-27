Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС

Американские астронавты Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Выход начался около 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск) в момент переключения их скафандров на автономное питание.
Перед астронавтами стоит задач
Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своём сайте
Как отметили в NASA, солнечные батареи планируется заменить позже в текущем году. Имеющиеся солнечные батареи были установлены в декабре 2000 года и были рассчитаны на 15 лет службы. В настоящее время они работают нормально, но появились признаки их износа.
Следующий выход в открытый космос запланирован на 5 марта. Напарником Рубинс будет японский астронавт Соити Ногути.
Сейчас на МКС помимо Рубинс, Гловера и Ногути, находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Майкл Хопкинс и Шэннон Уокер.
Как писал ранее NEWS.ru, экипаж МКС обнаружил предположительное место второй утечки воздуха. Как следует из переговоров космонавтов с ЦУПом, космонавтам посоветовали сделать термобарьер.