Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС

а провести подготовительные работы для последующей установки на МКС новых солнечных батарей. На всю работу у них отведено шесть часов.

Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своём сайте ведёт прямую трансляцию выхода.

Как отметили в NASA, солнечные батареи планируется заменить позже в текущем году. Имеющиеся солнечные батареи были установлены в декабре 2000 года и были рассчитаны на 15 лет службы. В настоящее время они работают нормально, но появились признаки их износа.

Следующий выход в открытый космос запланирован на 5 марта. Напарником Рубинс будет японский астронавт Соити Ногути.

Сейчас на МКС помимо Рубинс, Гловера и Ногути, находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Майкл Хопкинс и Шэннон Уокер.

Как писал ранее NEWS.ru, экипаж МКС обнаружил предположительное место второй утечки воздуха. Как следует из переговоров космонавтов с ЦУПом, космонавтам посоветовали сделать термобарьер.