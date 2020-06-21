Астронавт снял накрывшую Китай тень от солнечного затмения

https://static.news.ru/photo/650d69ce-b3f6-11ea-885f-fa163e074e61_660.jpg Крис Кэссиди Фото: Intl. Space Station/twitter.com

Американский астронавт Крис Кэссиди сфотографировал тень от кольцеобразного солнечного затмения, которая накрыла земную поверхность утром 21 июня. Международная космическая станция (МКС) в тот момент пролетала над Китаем.

Суперкрутой вид на затмение был сегодня утром по правому борту, когда пролетали над Китаем, — отметил Кэссиди и поздравил своих подписчиков в Twitter с Днём отца.

Super cool view of the Annular Solar Eclipse which passed by our starboard side as we flew over China this morning. A pretty neat way to wake up on Father's Day morning! Hoping all of the dads in the world have a wonderful day! #Eclipse #FathersDay #HappyFathersDay2020 pic.twitter.com/vJx5yOFAcb — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) June 21, 2020

Полное затмение смогли увидеть жители Центральноафриканской Республики, Конго и Эфиопии, Пакистана и Северной Индии, Китая. С территории России было видно только частичное затмение, когда Луна не полностью закрывала Солнце.

Как писал NEWS.ru, Кэссиди прибыл на МКС вместе с россиянами Антоном Иванишиным и Иваном Вагнером, позже к экипажу присоединились прибывшие на новом корабле Crew Dragon Дуглас Хёрли и Роберт Бенекен.