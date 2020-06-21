Космос

Астронавт снял накрывшую Китай тень от солнечного затмения

22:32, 21 июня 2020 13
Крис Кэссиди Крис Кэссиди Фото: Intl. Space Station/twitter.com

Американский астронавт Крис Кэссиди сфотографировал тень от кольцеобразного солнечного затмения, которая накрыла земную поверхность утром 21 июня. Международная космическая станция (МКС) в тот момент пролетала над Китаем.

Суперкрутой вид на затмение был сегодня утром по правому борту, когда пролетали над Китаем, — отметил Кэссиди и поздравил своих подписчиков в Twitter с Днём отца.

Полное затмение смогли увидеть жители Центральноафриканской Республики, Конго и Эфиопии, Пакистана и Северной Индии, Китая. С территории России было видно только частичное затмение, когда Луна не полностью закрывала Солнце.

Как писал NEWS.ru, Кэссиди прибыл на МКС вместе с россиянами Антоном Иванишиным и Иваном Вагнером, позже к экипажу присоединились прибывшие на новом корабле Crew Dragon Дуглас Хёрли и Роберт Бенекен.

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