Астероид размером с Останкинскую башню пролетит мимо Земли

https://static.news.ru/photo/fe8671d8-1f74-11eb-89bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Крупный астероид приблизится к Земле 29 ноября 2020 года, передают сотрудники Центра исследований околоземных объектов NASA. Диаметр небесного тела — около 510 метров, что практически равно размерам Останкинской башни в Москве (540 метров).

Индекс метеорита — 153201 (2000 WO107), передаёт ведомство. Отмечается, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии 4,3 млн км. Скорость составит 25,07 км/c. Отмечается, что спустя более 3 лет — в феврале 2024 года — он снова приблизится к планете.

По мнению аспиранта кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета Марии Боруха, 153201 (2000 WO107) не опасен для Земли. астероид никакой опасности для Земли не представляет, так как промчится слишком далеко.

Кроме того, один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом, вполне может быть фрагментом, отколовшимся в своё время от единственного естественного спутника Земли — Луны. В этом уверены астрономы, изучавшие спектральные параметры нестандартного космического объекта.

Речь идёт о «камне» 101429 (1998 VF31). Он является так называемым троянским астероидом — небольшим небесным телом, попавшим в гравитационно-сбалансированные области на околосолнечных орбитах планет — точки Лагранжа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научные достижения позволяют астрономам заглядывать в отдалённые уголки Вселенной, открывать и изучать новые планеты. Американские учёные решили взглянуть на космическое пространство с другой точки зрения и составили список экзопланет, откуда потенциальные наблюдатели могли бы увидеть Землю.