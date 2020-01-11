https://static.news.ru/photo/e5e611de-3527-11ea-a6fa-fa163e074e61_660.jpg

Военный спутник РФ «Космос-2491», который был выведен на орбиту в 2013 году, разрушился в космосе. Так утверждает известный в США специалист по космонавтике Джонатан Макдауэлл.

Как он написал в Twitter, средства ВВС США зафиксировали около десятка его обломков. Макдауэлл предполагает, что прозванный на западе маневрирующим «убийцей спутников» «Космос-2491» завершил свою миссию в 2014 году. Дело в том, что летательный аппарат за весь срок своей службы орбиту ни разу не менял, отметил эксперт.

Однако 23 декабря 2019 года спутник сменил орбиту, изменив скорость на 1,5 метра в секунду, и в настоящее время 10 его обломков каталогизированы американскими военными, — утверждает Макдауэлл.

В качестве доказательств он привёл данные специализированного сайта space-track.org. Там указано, что на орбитах с высотами от 1 тыс. 329 до 1 тыс. 699 километров обнаружены 10 обломков спутника «Космос-2491», которым в каталоге присвоены номера 44912–44913 и 44987–44994.

In Dec 2013 Russa launched a Rokot vehicle with three military communications satellites and a fourth, initially unannounced, payload, later acknowledged with the cover name Kosmos-2491 and associated with the RS-46 amateur radio payload. (1/n) — Jonathan McDowell (@planet4589) 12 января 2020 г.

Макдауэлл пришёл к выводу, что российский спутник могли разрушить как преднамеренно, так и в результате случайного взрыва батареи или топлива на борту. Одним из вариантов гибели летательного аппарата эксперт назвал случайное столкновение с космическим мусором. Сам эксперт при этом склоняется к случайной версии, так как по его мнению, летательный аппарат не работает уже несколько лет.

Как писал NEWS.ru, в декабре в Роскосмосе сообщили, что из-за внешнего воздействия спутник «Метеор-М» номер 2-2 перешёл в неуправляемый полёт. Причиной стало внешнее воздействие.