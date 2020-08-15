Журналисты запечатлели момент убийства протестующего в Минске

Сотрудники Associated Press сняли на видео момент, на котором, предположительно, белорусские силовики стреляют в погибшего Александра Тарайковского. На кадрах нет взрывного устройства, о котором говорили в МВД республики.
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В пресс-службе МВД страны журналистам Onliner
Александр Тарайковский погиб 10 августа во время акции протеста в Минске. По версии МВД Белоруссии, у мужчины взорвалось в руке взрывное устройство. Однако супруга погибшего в это не верит. Её сомнения поддерживают и журналисты, которые покадрово проанализировали появившуюся в Интернете видеозапись инцидента. Поскольку дело происходило в тёмное время суток, на ней хорошо видны выстрелы со стороны силовиков. После одного из них Тарайковский упал на землю.
При этом в руках у него ничего не взрывалось. О том, что в районе станции метро «Пушкинская» в тот момент не было никаких взрывов, заявили и очевидцы.
15 августа на акции памяти в его честь в Минске, как писал NEWS.ru, собрались тысячи людей.
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