Журналисты запечатлели момент убийства протестующего в Минске

https://static.news.ru/photo/470d6b46-defc-11ea-85c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Сотрудники Associated Press сняли на видео момент, на котором, предположительно, белорусские силовики стреляют в погибшего Александра Тарайковского. На кадрах нет взрывного устройства, о котором говорили в МВД республики.

Кадр из этого ролика был опубликован на сайте агентства. На фотографии мужчина в белой футболке стоит напротив силовиков. На его одежде большое красное пятно.

В пресс-службе МВД страны журналистам Onliner пообещали уточнить информацию об этом кадре.

Александр Тарайковский погиб 10 августа во время акции протеста в Минске. По версии МВД Белоруссии, у мужчины взорвалось в руке взрывное устройство. Однако супруга погибшего в это не верит. Её сомнения поддерживают и журналисты, которые покадрово проанализировали появившуюся в Интернете видеозапись инцидента. Поскольку дело происходило в тёмное время суток, на ней хорошо видны выстрелы со стороны силовиков. После одного из них Тарайковский упал на землю.

При этом в руках у него ничего не взрывалось. О том, что в районе станции метро «Пушкинская» в тот момент не было никаких взрывов, заявили и очевидцы.

15 августа на акции памяти в его честь в Минске, как писал NEWS.ru, собрались тысячи людей.