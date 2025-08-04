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04 августа 2025 в 01:00

Жених успокоил невесту необычным образом и сорвал свадьбу на 700 человек

Mash: в Дагестане жених угостил невесту снюсом и сорвал свадьбу на 700 человек

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/Global Look Press

В Дагестане мужчина сорвал собственную свадьбу на 700 человек, сообщает Telegram-канал Mash. В материале уточняется, что он попытался успокоить взволнованную невесту снюсом — особым видом бездымного табака, содержание никотина в котором в пять раз выше, чем в сигарете.

В итоге девушке стало плохо, потребовалась первая помощь. Торжество решили перенести на другую дату. Самочувствие пострадавшей позднее пришло в норму.

Ранее в парижском Диснейленде бывший советский десантник сорвал инсценировку свадьбы между 39-летним британцем и девятилетней украинской девочкой. 54-летний латыш проник на территорию парка развлечений, используя свои армейские навыки, и предупредил сотрудников о возможном преступлении с помощью записки, в которой говорилось: «Это не настоящая свадьба. Девочке девять лет!».

Тем временем американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) тайно прилетел в Екатеринбург для выступления на шикарной свадьбе. По данным источника, организаторы потратили на его перформанс $800 тысяч (64,3 млн рублей).

Дагестан
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никотин
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