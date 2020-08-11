Жена Цепкало снова уехала из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c20c6fcc-dbd2-11ea-bf5c-fa163e074e61_660.jpg Вероника Цепкало Фото: Veronica Tsepkalo/facebook.com

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, покинувший страну из-за возможного преследования по политическим мотивам, рассказал, что его супруга Вероника, работавшая в объединённом штабе оппозиции, снова уехала из Минска.

Он отметил, что сам находится в Киеве. Политик также посещал Москву и Варшаву. Вероника Цепкало, уехавшая ранее в Россию, возвращалась в Белоруссию после голосования на выборах. Однако когда начались протесты, она выехала в Московскую область, передаёт РИА Новости.

Я ей сказал, чтобы она уезжала из Минска, потому что там хапун пошёл серьёзный, так сказать, и все медийные люди являются первым объектом для возможного ареста. И чтобы на меня не могли давить, я Веронике сказал, чтобы она опять уехал, — рассказал Валерий Цепкало.

Также Цепкало потребовал от международного сообщества признания Светланы Тихановской главой государства.

Цепкало был одним из кандидатов в президенты Белоруссии, однако после ареста других оппозиционеров, Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, он покинул страну. Его жена Вероника, которая также возглавляла его предвыборный штаб, объединилась с зарегистрированным кандидатом Светланой Тихановской и главой штаба Бабарико Марией Колесниковой, создав объединённый штаб оппозиции.

На президентских выборах, прошедших в Белоруссии 9 августа, Тихановская, согласно данным ЦИК, набрала 10,09% голосов. Она не согласилась с итогами и пришла в ЦИК подавать жалобу на результаты голосования. По неподтверждённой информации она находилась в здании комиссии несколько часов без адвоката, после чего покинула здание не через парадный подъезд, бросив фразу: «Я приняла решение».

Тихановская намекала на возможный отъезд из Белоруссии, чтобы присоединиться к детям, которые находятся в одной из стран ЕС. Они вместе с бабушкой были вывезены из республики в связи с поступавшими в адрес политика угрозами. Позднее стало известно, что Тихановская уехала в Литву. Эту информацию подтвердил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у Тихановской не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она.

Позднее она опубликовала видеообращение, в котором призвала белорусов отказаться от уличных протестов. По некоторым данным, ролик записан в кабинете главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной: интерьер и предметы мебели в помещениях совпадают.

Ранее NEWS.ru сообщал, что последствия выборов президента в Белоруссии и ответ Евросоюза, включая возможное возобновление санкций, будут рассмотрены на неформальной встрече глав МИД ЕС. Встреча состоится в Берлине 27-28 августа.