Зеленский констатировал отсутствие помощи Европы в конфликте с Россией

В конфликте с Россией Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека. Об этом в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, введённые накануне санкции против России оказались недостаточно эффективными.

Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера, — заявил Зеленский.

В то же время он выразил надежду на то, что диалог между Москвой и Киевом о способах остановки боевых действий рано или поздно начнётся, позволив избежать больших потерь.

Ранее президент Украины отметил , что не боится говорить с Москвой о нейтральном статусе страны, хотя в Европе боятся говорить о перспективах Украины по членству в НАТО и ЕС. Он пояснил, что общался 24 февраля со всеми лидерами ЕС, но на его вопрос о НАТО, все молчали, боясь ответить ему. Киеву в сегодняшней ситуации нужны гарантии безопасности, добавил Зеленский.

До этого Зеленский в ходе видеообращения заявил, что страна предлагает России «вернуться на путь к миру» и призвал лидеров европейских стран помочь его стране, включая и военную помощь, подчеркнув, что иначе «завтра война постучит в ваши двери».