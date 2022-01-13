Здание департамента полиции Алма-Аты за одну ночь атаковали 27 раз

В ночь с пятого на шестое января во время беспорядков в Алма-Ате здание департамента полиции подвергалось атаке 27 раз, сообщила пресс-секретарь ведомства Салтанат Азирбек, передаёт Sputnik Казахстан. По её словам, люди были вооружены боевым оружием и гранатами. Все атаки были отбиты.

За ночь с 20.00 до 05.00 здание департамента полиции атаковали 27 раз. Все эти атаки были отражены,- рассказала официальный представитель полиции.

По словам Азирбек, нападавшие были хорошо подготовлены, а их действия скоординированы. У людей было боевое оружие и даже гранаты. Одновременно нападению подверглись управления полиции нескольких районов.

В целом по городу пострадали 185 сотрудников полиции. Три человека погибли: двое при отражении нападения на здание при управления полиции Алмалинского района и один — при защите стратегического объекта выше телерадиовышки Коктобе. Два человека находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в полиции.

Азирбек добавила, что в настоящий момент антитеррористическая операция в Алма-Ате продолжается, в отдельных частях города проводятся «зачистки».

Ранее стало известно, что аэропорт Алма-Аты возобновил работу. Первый гражданский рейс с пассажирами прибыл туда из Нур-Султана.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать местные войска для борьбы с боевиками.