Лукашенко запретил выдавать белорусские паспорта за границей

Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о запрете выдачи паспортов проживающим за рубежом гражданам в дипломатических представительствах. Согласно новым правилам, теперь граждане смогут получить или продлить паспорта на территории республики. Они выдаются в органах внутренних дел по месту жительства или последней регистрации человека.

Правительство Белоруссии разрешило гражданам получать и продлевать паспорта в консульствах в 2008 году. Однако в новом указе исключено упоминание дипломатических представительств, Министерства иностранных дел республики и консульских учреждений. Заявления лиц, уже подавших документы на получение паспорта за рубежом, будут рассматриваться в прежнем порядке. Правительству Белоруссии поручено привести все нормативные акты в соответствии с указом в течение трех месяцев со дня его подписания.

Юрист Александр Хаминский ранее объяснил россиянам нюансы нового законопроекта МВД РФ об изъятии загранпаспортов. По его словам, данная инициатива позволит гражданам понять, когда документ подлежит обязательной замене. При этом владельцы загранпаспортов смогут сами обратиться в уполномоченные органы в случае, если они обратили внимание на признаки недействительности.