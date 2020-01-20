https://static.news.ru/photo/a255b106-3ba1-11ea-aa0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы из-за отсутствия контрактов с российскими компаниями на поставку нефти работают с минимальной загрузкой мощностей.

Белорусские НПЗ продолжают работу с минимальной загрузкой. Приоритетными остаются поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, экспорт по-прежнему приостановлен, — сообщили «Интерфаксу» в концерне «Белнефтехим».

Загрузка белорусских НПЗ позволяет только поддерживать ключевые технологические процессы. О каких-либо подвижках в переговорах по возобновлению поставок российского сырья пока не сообщается.

Как писал NEWS.ru, Москва и Минск приостановили переговоры о тарифах на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию. Стороны пока не достигли компромисса. В этой ситуации многое будет зависеть от того, чем закончатся переговоры между «Белнефтехимом» и российскими нефтяными компаниями. Они касаются премии в $6 на тонну к экспортному паритету, которую просит российская сторона, и на отмене чего настаивают в Белоруссии.