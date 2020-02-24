https://static.news.ru/photo/b343c946-56fc-11ea-84d0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Расходы на заграничные визиты президента Украины Владимира Зеленского вырастут в два раза по сравнению с 2019 годом. На эти цели из бюджета будут выделены 64,1 млн гривен (около 172 млн рублей по текущему курсу).

Об этом сообщают «Украинские новости». Непосредственно на полёты главы государства за рубеж потратят 51 млн гривен (около 137 млн рублей) против 27,3 млн гривен (около 64 млн рублей) в 2019 году. Передвижения президента на самолётах по Украине обойдутся в 12 млн гривен (32 млн рублей).

Расходы государственного авиационного предприятия «Украина», которое обеспечивает поездки первых лиц государства, в 2019 году составили 278 млн млн гривен (около 746 млн рублей). При этом авиапутешествия председателя парламента, премьер-министра и их делегаций обошлись всего в 44,3 тысячи гривен (119 тысяч рублей). В 2020 году расходы на перевозки утверждены на уровне 290 млн гривен (более 778 млн рублей).

Как ранее писал NEWS.ru, визит Владимирского Зеленского в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности обошёлся украинским налогоплательщикам в 1 млн гривен (более 2,7 млн рублей).