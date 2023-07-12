Встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе может состояться раньше Секретарь Совбеза Армении: запланированная на 21 июля встреча Пашиняна и Алиева может состояться раньше

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Запланированная на 21 июля встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе может состояться раньше, сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью радиостанции «Голос Америки» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, переговоры Баку и Еревана, которые проводятся в Брюсселе, Москве или Вашингтоне, являются взаимодополняющими.

Он отметил, что повестка этих переговоров одинаковая. При этом он подчеркнул важность вовлеченности США. По его словам, Вашингтон прилагает большие усилия для продвижения переговоров и помогает обеспечить стабильность в регионе.

21 июля в Брюсселе должна состояться встреча Пашиняна, Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля. Последний отмечал, что обсуждение, состоявшееся в июне, стало очень хорошей подготовкой к следующему раунду переговоров.

Накануне Алиев анонсировал переговоры на высшем уровне с Арменией в ближайшие дни по мирному договору. Он отметил позитивное продвижение в позиции Еревана и подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сближение позиций.