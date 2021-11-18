Врачи заявили об угрозе комы для Саакашвили

Мультифункциональная группа врачей, обследовавших заключённого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что политик может впасть в кому. Медики констатировали отсутствие необходимых специалистов и аппаратуры в тюремной больнице. По мнению консилиума, в случае угрозы жизни политику, который 48 дней держит голодовку, ему могут не успеть оказать помощь, передаёт портал «Новости—Грузия».

В заключении по итогам обследования врачи отмечают, что Саакашвили находится в критическом состоянии. Ему поставили ряд диагнозов, в частности, энцефалопатию Вернике, прогрессирующую гипокалиемию, анемию и талассемию. Консилиум не исключает вероятность желудочного кровотечения. По мнению врачей, такие диагнозы могут повлечь эпилептический статус или кому.

Кроме того, есть риск опасных осложнений, связанных с метаболическими процессами, и в случае прекращения голодовки. Медики уверены, что при угрозе жизни политику тюремная больница не сможет своевременно оказать ему помощь.

В случае определённых осложнений для жизни, например инфаркт, инсульт, тромбоэмболия, по словам местных врачей, планируется перевести пациента в другую клинику, что исходя из его состояния, означает потерянное время, что будет критично для жизни пациента, — говорится в заключении.

Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова пожаловалась, что ей не позволили посетить Михаила Саакашвили в тюрьме. Она подчеркнула, что к политику не допустили врача-гастроэнтеролога, несмотря на то что у него началась кровавая рвота.

В свою очередь, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ответил, что за состоянием экс-президента следят медики, он получает всю необходимую помощь. Он добавил, что пенитенциарное учреждение располагает инфраструктурой для контроля состояния голодающего заключённого и его последующей реабилитации.

Михаила Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после пересечения им грузинской границы. На родине против политика возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента об аресте сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.