В больницах остаются 30 пострадавших при крушении самолёта Fokker 100 в Казахстане, рассказал и.о. руководителя Управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев.
По его словам, состояние всех пациентов оценивается как стабильное. При этом два человека находятся в реанимации, 28 — в профильных отделениях.
Второй пилот в сознании, разговаривает, отвечает на вопросы адекватно. Состояние стабилизировалось, — отметил он.
Абилдаев добавил, что также врачи наблюдают за состоянием семи детей, госпитализированных после происшествия,
Ранее NEWS.ru писал, что кадры крушения лайнера Fokker 100 авиакомпании Bek Air попали в Интернет. Камера снимала заснеженную трассу.
В результате крушения самолёта авиакомпании Bek Air погибли 12 человек. Борт выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.
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