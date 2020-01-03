https://static.news.ru/photo/4471afa2-2faa-11ea-94e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Jun/Xinhua/Global Look Press

В больницах остаются 30 пострадавших при крушении самолёта Fokker 100 в Казахстане, рассказал и.о. руководителя Управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев.

По его словам, состояние всех пациентов оценивается как стабильное. При этом два человека находятся в реанимации, 28 — в профильных отделениях.

Второй пилот в сознании, разговаривает, отвечает на вопросы адекватно. Состояние стабилизировалось, — отметил он.

Абилдаев добавил, что также врачи наблюдают за состоянием семи детей, госпитализированных после происшествия, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что кадры крушения лайнера Fokker 100 авиакомпании Bek Air попали в Интернет. Камера снимала заснеженную трассу.

В результате крушения самолёта авиакомпании Bek Air погибли 12 человек. Борт выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.