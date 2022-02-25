Военный эксперт объяснил, зачем российским войскам контроль над ЧАЭС

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Агентство Associated Press сообщает, что у правительственного квартала в Киеве слышны выстрелы. По сведениям AP, российские военные были замечены в 5 километрах от центра украинской столицы. Агентство также утверждает, что российские силы ранее захватили две украинские военные машины и некоторое количество обмундирования и направились в город, чтобы попытаться проникнуть в него под видом местных жителей.

Перед рассветом в Киеве прозвучали взрывы, а позже была слышна стрельба возле правительственного квартала, — передаёт агентство. Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в ходе спецоперации...