Военный эксперт объяснил, зачем российским войскам контроль над ЧАЭС
Военный эксперт Леонков: Чернобыльскую АЭС нужно защитить от диверсий
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:46, 25 февраля 2022
ЧАЭСФото: chnpp.gov.ua
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Чернобыльскую атомную электростанцию нужно защитить от диверсий, на которые могут решиться украинские националистические силы, заявил военный эксперт Алексей Леонков изданию Lenta.ru. По его словам, необходимо взять под контроль и другие значимые объекты на Украине.
Это очень опасный объект с ядерными компонентами, материалами, которые находятся практически в открытом виде — только под саркофагом — и никак не защищены. После того как в украинских соцсетях начали говорить о некой грязной атомной бомбе, после того как Украина запросила ядерное оружие и заявила, что хочет стать ядерной державой, России необходимо взять под защиту и контроль территорию. Все помнят, чем закончилась прошлая трагедия в Чернобыле, и никто не хотел бы ее повторения ни в каком виде, — сказал Леонков.
Он добавил, что подрыв коммуникаций мешает продвигаться российским войскам, но в первую очередь вредит населению.
Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о взятии под контроль силами ВДВ территории в районе Чернобыльской АЭС. Он рассказал о «совместных действиях» российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по «обороне станции». Это, по его словам, гарантирует защиту АЭС от возможной «ядерной провокации».