Военные вытеснили протестующих с площади Пушкина в Минске

https://static.news.ru/photo/c00f5a04-dbfa-11ea-a882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сотрудники внутренних войск Белоруссии вытеснили протестующих от станции метро «Пушкинская» в центре Минска. Солдаты вооружены светошумовыми гранатами и ружьями с резиновыми пулями, однако пока не применяют их.

Силовики стучат дубинками по щитам, а водители проезжающих мимо машин сигналят в поддержку протестующих, передаёт корреспондент РИА Новости. Заборы вдоль перекрёстка на площади Пушкина украшены цветами, которые оставили жители города в память о человеке, погибшем в ходе акции 10 августа.

По информации Tut.by, на площади мало протестующих, в основном там находятся представители прессы.

Ранее сообщалось, что семь станций Минского метрополитена прекратили работу. Поезда на них не останавливаются с 18:15 по местному времени (совпадает с московским). Пассажиры не могут заходить на станции или выходить с них. Остановлена работа станций «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодёжная» и «Пушкинская».

Кроме того, пользователи сообщают о проблемах в работе мобильного Интернета в Минске, Бресте и Жлобине. Протестующие призывают жителей первых этажей снимать пароли со своих сетей WiFi для координации.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.