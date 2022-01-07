Корреспондент RT Станислав Обищенко задержан в Казахстане
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:47, 08 января 2022
Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press
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В Казахстане в ходе беспорядков правоохранительные органы республики задержали внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко. Причина задержания журналиста пока не сообщается. Telegram-канал WarGonzo уточнил, что представитель СМИ был «жёстко задержан».
Также отмечается, что в Казахстане был задержан российский блогер Антон Лядов. Молодой человек является автором канала The Люди.
Согласно данным МВД страны, правоохранительные органы задержали более 4400 участников, в том числе 11 зачинщиков, двое из которых уже арестованы. Им предъявляется обвинение по статье «Организация массовых беспорядков».
Глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура по жертвам беспорядков.