Корреспондент RT Станислав Обищенко задержан в Казахстане

В Казахстане в ходе беспорядков правоохранительные органы республики задержали внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко. Причина задержания журналиста пока не сообщается. Telegram-канал WarGonzo уточнил, что представитель СМИ был «жёстко задержан».

Оператор RТ Стас Обищенко жёстко задержан казахстанскими военными в Алма-Ате, — передаёт Telegram-канал.

Также отмечается, что в Казахстане был задержан российский блогер Антон Лядов. Молодой человек является автором канала The Люди.

Согласно данным МВД страны, правоохранительные органы задержали более 4400 участников, в том числе 11 зачинщиков, двое из которых уже арестованы. Им предъявляется обвинение по статье «Организация массовых беспорядков».

Глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура по жертвам беспорядков.