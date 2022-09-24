Власти Белоруссии ввели временный запрет на вывоз зерновых Правительство Белоруссии ввело полугодовой запрет на вывоз зерновых

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Правительство Белоруссии ввело запрет на вывоз зерновых. Он начал действовать 24 сентября и продлится полгода, говорится в постановлении Совета министров республики, размещенном на национальном правовом портале.

Документом запрещен вывоз зерна в страны, которые являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и те, которые не являются.

Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства — члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения (далее — товары); за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта, — подчеркивается в постановлении.

В документе перечислены 19 наименований товаров, среди которых значатся пшеница, рожь, кукуруза, гречиха и другие злаки.

Ранее стало известно, что в Белоруссии с 23 сентября ввели временный запрет на вывоз ряда промышленных товаров. Он будет действовать в течение полугода. Соответствующее постановление подписано первым заместителем премьер-министра республики Николаем Снопковым. Перечень товаров, на которые распространяется действие постановления, занимает 15 страниц и включает в себя различную технику, оборудование и материалы.