Власти Белоруссии: полномасштабной забастовки в республике не получилось

https://static.news.ru/photo/87a7ba84-17c9-11eb-8dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: belnp/vk.com

Призывы оппозиции не привели к массовым забастовкам на предприятиях Белоруссии, экономического ущерба не нанесено. Об этом заявили власти республики.

Ранее сообщалось, что 25 октября истек срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская выдвинула главе государства Александру Лукашенко, с требованиями его отставки, освобождения политзаключенных, прекращения насилия. 26 октября должна была начаться общенациональная забастовка.

В конце рабочего дня министр промышленности Петр Пархомчик заявил журналистам, что призывы к забастовкам не привели к экономическому ущербу. Предприятия работают в штатном режиме, не смотря на «определённые волнения».

Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю, — заявил он.

Пархомчик добавил, что на некоторых предприятиях был усилен пропускной режим. Это было связано с призывами в интернете к поломке оборудования и нарушению технологических процессов.

Однако, по его словам, ряд частных компаний объявили 26 октября нерабочим днём, объяснив это инвентаризацией, ремонтом, обновлением ПО и другими причинами. Речь идет о некоторых магазинах, кафе, барах, фитнес-центрах, медцентрах.

Ранее СМИ сообщали, что напроходной белорусского предприятия ОАО «Гродно Азот», есть задержанные. В цехах «Аммиак 3» и «Карбамид 4» работники не вышли на смену. Однако позже пресс-служба концерна «Белнефтехим», к которому относится данное предприятие, сообщила, что забастовки на предприятии нет, технический процесс не нарушен.

Также об отсутствии проблем заявил заместитель генерального директора концерна ОАО «Нафтан» Сергей Евтушик. По его словам, все установки работают в нормальном режиме, загрузка предприятия составляет 25 тыс. тонн.

Также сообщалось, что с утра на некоторых других крупнейших белорусских предприятиях - Белорусском металлургическом заводе в Жлобине (Гомельская область), Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе (МЗКТ) - дежурили наряды милиции, а у входа на завод холодильников ЗАО «Атлант» стояли автозаки.

Заместитель генерального директора МЗКТ Павел Огер в эфире телеканала ОНТ, сообщил, что вероятнее всего, по призывам каких-то телеграм-каналов группа работников завода, порядка 35-38 человек, вышла на площадку экспериментального цеха на некое свое собрание, которое трудно назвать забастовкой.

Поддержки у других работников [они] не нашли, к концу мероприятия их численность уменьшилась до 22 человек, ну и где-то в полдесятого разошлись по рабочим местам, —рассказал он.

Генеральный директор ОАО «Белаз» сказал, что предприятие в понедельник, как и в другие дни, работает в штатном режиме.На Минском моторном заводе во второй половине дня сообщили, что «была агрессивная реклама забастовки, но завод работал, план выполнен, все идет штатно». Аналогичным образом ответили и на Минском автозаводе и Минском тракторном заводе. Работники Минского электротехнического завода сообщали в понедельник о волнениях на предприятии, с заводчанами встречался представитель профсоюза, но работа завода продолжается.

Как писал NEWS.ru, в Евросоюзе внимательно следят за ходом протестов в Белоруссии и считаютзабастовку, организованную оппозицией, фундаментальным правом трудящихся. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.