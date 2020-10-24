В ЕС заявили о «праве трудящихся» Белоруссии на забастовку

https://static.news.ru/photo/31177e60-1793-11eb-aa05-fa163e074e61_660.jpg Фото: belnp/vk.com

В Евросоюзе внимательно следят за ходом протестов в Белоруссии и считают забастовку, организованную оппозицией, фундаментальным правом трудящихся. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Что касается призывов к забастовке... Мы за этим внимательно следим, хотим напомнить, что право на эту акцию — это фундаментальное право, которое должно соблюдаться, — приводит РИА Новости слова Стано.

Он подчеркнул, что продолжается процедура включения Александра Лукашенко в санкционный список Евросоюза.

Как писал NEWS.ru, к тому, чтобы начать 26 октября масштабные забастовки, призвала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, в настоящий момент находящаяся в Литве.

26 октября СМИ сообщили, что рабочие остановили работу на предприятиях «Гродно Азот», Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ), Минском тракторном заводе (МТЗ) и Минском электротехническом заводе. Позже эта информация была опровергнута представителями властей Белоруссии.

Протесты в Белоруссии не прекращаются с 9 августа после прошедших в стране президентских выборов. Согласно официальным результатам, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, но многие жители Белоруссии считают итоги выборов сфальсифицированными.