В Белоруссии появятся новые категории невыездных граждан

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военнослужащим и сотрудникам силовых структур Белоруссии ограничат выезды за границу. Планы на поездки военным нужно будет согласовывать с руководством, госслужащим — с правительством. Такая информация содержится в новом законопроекте, который призван внести изменения в закон о выезде белорусов за рубеж, пишет агентство Sputnik Беларусь.

Один из пунктов документа касается вооруженных сил и пограничников, а также МВД и органов безопасности. Под действие нового закона подпадает и ряд других категорий. Отказать им в выезде, согласно документу, могут в том случае, если власти решат, что поездка может навредить интересам нацбезопасности страны. Запрет, как ожидается, будет вводиться только на определенный период времени.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы никому не позволят диктовать им, как жить и что делать. Он также пообещал, если понадобится, защищать свой дом с оружием в руках.