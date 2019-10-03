https://static.news.ru/photo/b1d14f5a-e5d4-11e9-a5ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/news112ua

Владелец телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, депутат Верховной рады Тарас Козак заявил, что его допросили по статьям, которые связаны с поощрением распространения террористической деятельности на территории страны.

Меня допрашивали по трём статьям: «Терроризм», «Финансирование терроризма» и «Легализация средств, полученных преступным путём». Сегодня для меня это было новостью. Спрашивали про телемост, — рассказал Козак в эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, суд в Киеве отказался приостановить решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который ранее не продлил лицензии пяти цифровым вещателям, входящим в структуру «112 Украина», сообщается на сайте телеканала.

Ранее News.ru писал, что телеканал NewsOne передал координатору ООН письмо с просьбой защитить свободу слова в стране. Кроме того, бывали случаи нападения на корреспондентов. Также не соблюдается свобода слова по отношению к холдингу «Новости» — телеканалам NewsOne, «112 Украина» и ZIK.