Витебские силовики задержали журналистов на протестах

https://static.news.ru/photo/bee49634-16e3-11eb-a318-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов белорусского города Витебск задержали двоих журналистов, которые освещали акцию протеста против президента страны Александра Лукашенко.

Среди задержанных фотокорреспондент изданий Tut.by и «Народная воля» Алесь Пилецкий, а также представитель российского государственного «Sputnik Беларусь» Павел Вур, передаёт Tut.by.

По данным правозащитного центра «Весна», общее число задержанных превысило 90 человек. Среди них — 73-летняя женщина, а также журналисты изданий «Комсомольская правда» и «Новый час» и телеканала «Белсат».

Акция протеста в рамках «народного ультиматума» началась в городах Белоруссии 25 октября в 15:00. Ультиматум президенту Александру Лукашенко выдвинула бывший кандидат на пост главы государства от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Согласно ему, президент должен до 25 октября объявить об уходе в отставку. Если этого не произойдёт, в стране начнут бастовать все предприятия, будут заблокированы все дороги, обвалятся продажи в государственных магазинах.

Лукашенко обсудил ультиматум с верхушкой власти республики. Протестующих решено «давить» путём лишения социальных льгот, увольнений, ужесточения уголовного преследования вплоть до угрозы смертной казни.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии более двух месяцев. Их участники считают, что Лукашенко нечестно выиграл прошедшие в августе президентские выборы. Они требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями, писал NEWS.ru.