Парламент Украины согласился с предложением президента Владимира Зеленского и отменил закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра с данными о них.
Трансляцию заседания, на котором было принято это решение, вёл парламентский телеканал
Законопроект о создании открытого реестра педофилов и их химической кастрации был принят Верховной радой в июле 2019 года. Владимир Зеленский наложил вето на закон, посчитав его нарушающим конституцию страны. По мнению президента, документ не определяет с нужной точностью порядок применения репрессивных мер.
Пояснительная записка к закону предполагала освобождение от химической кастрации лиц, совершивших преступление в возрасте младше 18 лет и старше 65 лет.
Как сообщал News.ru, усилить наказание для педофилов в России предложила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ направила соответствующее обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
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