https://static.news.ru/photo/6ff0145e-e5f7-11e9-a3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Парламент Украины согласился с предложением президента Владимира Зеленского и отменил закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра с данными о них.

Трансляцию заседания, на котором было принято это решение, вёл парламентский телеканал «Рада» . Отмену закона поддержали 238 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект о создании открытого реестра педофилов и их химической кастрации был принят Верховной радой в июле 2019 года. Владимир Зеленский наложил вето на закон, посчитав его нарушающим конституцию страны. По мнению президента, документ не определяет с нужной точностью порядок применения репрессивных мер.

Пояснительная записка к закону предполагала освобождение от химической кастрации лиц, совершивших преступление в возрасте младше 18 лет и старше 65 лет.

Как сообщал News.ru, усилить наказание для педофилов в России предложила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ направила соответствующее обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину.