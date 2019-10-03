https://static.news.ru/photo/dc07aa71-72e7-4307-bca3-ce5be5403d88_660.jpg Верховная рада Фото: Wikipedia

Президент Украины Владимир Зеленский обязан опубликовать стенограмму своих телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. С соответствующим требованием выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

В связи с тем, что Украина подписала так называемую формулу Штайнмайера, обратился к главе офиса президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограммы телефонных переговоров Путина и Зеленского, — заявил политик.

По его словам, с помощью расшифровки он поймёт, было ли влияние со стороны Москвы на решение Киева о подписании «формулы Штайнмайера», передаёт РИА Новости .

1 октября украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», сообщал News.ru. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей страны. В частности, ситуацию раскритиковал бывший президент Пётр Порошенко.

Как ранее писал News.ru, Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.