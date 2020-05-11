В Узбекистане учредили орден «Здоровье» и медаль «Здоровый образ жизни»

https://static.news.ru/photo/d390054e-9373-11ea-b376-fa163e074e61_660.jpg Фото: senat.uz

Сенат Узбекистана в ходе пленарного заседания одобрил учреждение ордена «Саломатлик» («Здоровье». — прим. NEWS.ru) и медали «Соглом турмуш» («Здоровый образ жизни»). Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на четвертом пленарном заседании 11 мая одобрил законы об учреждении ордена «Саломатлики» медали «Соглом турмуш», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

У нового ордена есть две степени. Орден I степени будет выдаваться за весомый вклад в развитие и совершенствование здравоохранения и укрепление здоровья населения. Орденом II степени будут награждаться лица, которые активно участвуют в охране здоровья населения, а также ранней профилактике разных заболеваний.

Медаль «Здоровый образ жизни» будут вручать тем, кто активно принимает участие в охране здоровья населения и личным примером пропагандируют здоровый образ жизни.

Новыми орденом и медалью могут награждаться и иностранные граждане, а также лица без гражданства.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы мэра норвежской коммуны Сёр-Варангер.