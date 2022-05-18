В Таджикистане завершилась антитеррористическая операция

Военнослужащий армии Таджикистана / Фото Виталий Белоусов/РИА Новости

В Таджикистане завершилась антитеррористическая операция против организованной преступной группы, в ходе которой была перекрыта автомобильная дорога Душанбе — Кульма. Она связывает Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) с Китаем. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах страны.

Антитеррористическая операция в Рушанском районе ГБАО завершена, дороги Душанбе — Хорог и Душанбе — Кульма разблокированы, — сообщил собеседник.

15 мая на афганско-таджикском участке границы произошла перестрелка. Пограничники Таджикистана и силы движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) обстреливали позиции друг друга в течение четырёх часов. Столкновения произошли после словесной перепалки между силами талибов и таджикскими пограничниками, и талибы открыли огонь первыми.

8 мая источник в силовых структурах Таджикистана заявил, что талибы обстреляли Фархорский район республики, который граничит с Афганистаном. По его словам, они выпустили семь ракет по территории Таджикистана, в результате обстрела никто не пострадал.