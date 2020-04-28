В Таджикистане хотят запретить русификацию имён

https://static.news.ru/photo/392927b6-89fe-11ea-8d25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Нижняя палата парламента Таджикистана в среду, 29 апреля, запретила использовать славянские суффиксы «ов», «ова», «ев», «ева» в фамилиях и «ович», «овна», «евич», «евна» в отчествах.

Исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать к фамилии и отчеству при регистрации своих новорождённых детей, — заявил министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриён.

По его словам, данные поправки в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния» касаются только детей, которые родятся после принятия поправок.

Как ранее писал NEWS.ru, поправки в Конституцию РФ дадут законодателю право ввести уголовную ответственность за оскорбление русского языка.