В Таджикистане хотят запретить русификацию имён

Нижняя палата парламента Таджикистана в среду, 29 апреля, запретила использовать славянские суффиксы «ов», «ова», «ев», «ева» в фамилиях и «ович», «овна», «евич», «евна» в отчествах.
Исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать к фамилии и отчеству при регистрации своих новорождённых детей, — заявил министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриён.
По его словам, данные поправки в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния» касаются только детей, которые родятся после принятия поправок.
Как ранее писал NEWS.ru, поправки в Конституцию РФ дадут законодателю право ввести уголовную ответственность за оскорбление русского языка.
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