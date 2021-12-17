В СБУ заявили о нехватке угля и риске остановки подачи тепла

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило со ссылкой на отчёт СБУ о том, что государство находится «в шаге» от приостановки работы теплогенерирующих предприятий. Причиной того, что жители страны останутся зимой без отопления, является критически низкий уровень запасов угля.

Как сказано в документе, одной из ситуаций при деятельности в рамках отопительного сезона является невыполнение необходимых мер по накоплению угля на складах ТЭС и ТЭЦ. По состоянию на 1 декабря там имелось 486 тысяч тонн топлива, притом что его плановый показатель составляет 2,6 миллиона.

В отчете СБУ было подчёркнуто, что угроза остановки подачи отопления сохраняется для целых регионов, тепло в которых обеспечивают расположенные в них ТЭС и ТЭЦ. Так, у Славянской ТЭС зафиксирован уровень запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже энергоресурса на своём складе, Черниговская ТЭЦ ─ в пять раз меньше установленной нормы. А на Дарницкой ТЭЦ уже вообще нет запасов угля.

Как предупреждает СБУ, подобная ситуация ведёт к созданию угрозы энергобезопасности государства и надёжной реализации обязательств по отопительному сезону. По мнению ведомства, это может привести к «чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти».

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в стране могут возникнуть проблемы с обеспечением людей теплом, если морозы до минус 15 градусов продержатся две недели. Причиной он назвал особенности энергетических систем государства.