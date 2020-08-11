В правительстве Белоруссии прокомментировали введение комендантского часа

https://static.news.ru/photo/329d146e-dbf4-11ea-9645-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Журналисты попросили пресс-секретаря Совета министров Белоруссии Александра Иваева прокомментировать информацию о возможном введении комендантского часа в Минске с 12 августа. Он ответил, что доверять нужно только официальным источникам.

По его словам, официально такая информация не публиковалась. Об этом он рассказал сотрудникам «Sputnik Беларусь».

Доверяйте только официальным источникам информации. Официально такой информации нет, — сказал Исаев.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.