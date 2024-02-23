ОДКБ: сведений о приостановке членства Армении не поступало

ОДКБ не получала от Армении заявлений о приостановке членства, сообщили РИА Новости в секретариате организации. Там предположили, что высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке участия Еревана в ОДКБ касается отдельных мероприятий.

В секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время, — сообщили в секретариате ОДКБ.

Ранее Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что в настоящий момент участие Армении в ОДКБ заморожено. Кроме того, он сообщил, что вопрос о сохранении российской военной базы на территории республики не стоит на повестке.

Перед этим Пашинян заявил, что Ереван не является союзником России по вопросу Украины. Глава правительства отметил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все бывшие республики СССР, подписавшие ее, в том числе Россию и Украину, признавшие границы друг друга.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что между Россией и Арменией действует двусторонняя договорно-правовая база в сфере безопасности и военного сотрудничества. В частности, она указала, что Ереван находится под коллективными гарантиями в рамках ОДКБ.