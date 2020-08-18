В Нацбанке Белоруссии прокомментировали сообщения о забастовке сотрудников

https://static.news.ru/photo/3a14ee18-e15a-11ea-a017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

В пресс-службе Национального банка Белоруссии заявили, что информация о забастовке сотрудников не соответствует действительности.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о планируемой забастовке в регуляторе.

Откровенные фейки мы не комментируем, — отметили в пресс-службе банка.

Банк продолжает свою работу, несмотря на забастовки, которые проходят по всей стране, сообщает агентство Sputnik Беларусь.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили и масштабные забастовки. Встали основные заводы, шахтёры отказываются работать. Накануне Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей и МАЗ, где встречался с бастующими работниками. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!».

Как писал NEWS.ru, крупнейший завод Белоруссии «Нафтан», который занимается переработкой нефти, выразил недоверие действующему президенту. Сотрудники предприятия требуют, чтобы Лукашенко покинул свой пост. Ранее стало известно о забастовках рабочих БелАЗа, МАЗа, Минского завода колёсных тягачей и других предприятий. Рабочие выражают недоверие президенту страны.