В Минздраве Белоруссии посчитали госпитализированных после акций протеста

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Чуть больше 200 человек, получивших различные повреждения в ходе акций протеста в Белоруссии, находятся в медицинских стационарах.

Об этом сообщили представители белорусского Минздрава, передаёт ТАСС. Как уточнили в ведомстве, всем пострадавшим в полном объёме оказана необходимая помощь.

Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа, после окончания голосования на президентских выборах. Демонстранты недовольны обнародованными ЦИК результатами, согласно которым в очередной раз побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко. В ходе столкновений между протестующими и силовиками погиб один человек, задержаны более двух тысяч участников акций.

Как писал NEWS.ru, главный соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская опубликовала видеообращение, в котором призвала белорусов отказаться от уличных протестов. По некоторым данным, ролик записан в кабинете главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной — интерьер и предметы мебели в помещениях совпадают. Штаб Тихановской уже после публикации обращения выразил поддержку участникам мирных акций протеста.