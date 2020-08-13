В минском офисе «Яндекса» почти никто не работает

https://static.news.ru/photo/ab904572-dd60-11ea-968c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство сотрудников компании «Яндекс» работают из дома, в том числе в Минске. Такое решение было принято руководством организации ещё весной.

Об этом журналистам ТАСС сообщил источник.

Почти все сотрудники, в том числе в Минске, работают из дома ещё с весны, — сказал он.

Информатор РИА Новости отметил , что в офисах сейчас работают всего несколько человек, а основная часть сотрудников работают в удалённом режиме с марта.

В офисе были только охранники, дежурные и ключевые специалисты, поддерживающие работу офисов, — поделился он.

По его словам, с сотрудниками, находящимися в офисе, связи сейчас нет.

Как писал NEWS.ru, неизвестные вооружённые люди в чёрной одежде заблокировали офисы «Яндекса» в Минске. Информацию подтвердили в самом «Яндексе». Представитель компании сообщил, что руководство выясняет детали происшествия.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты.