В Минске задержали несколько участников субботнего марша протеста

https://static.news.ru/photo/204eb78a-1b88-11eb-adee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Несколько участниц женского марша в Минске были задержаны в субботу, 31 октября.

Несколько граждан задержано в ходе несанкционированного мероприятия в рамках административного процесса, — приводит ТАСС слова официального представителя ГУВД Мингорисполкома страны Натальи Ганусевич.

Сегодня в белорусской столице прошёл очередной субботний марш женщин, протестующих против действующей власти.

Вечером 9 августа в Белоруссии начались волнения после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей регулярно участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как писал ранее NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не намерен отступать перед оппозицией и бежать из страны.