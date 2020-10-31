В Минске задержали несколько участников субботнего марша протеста

https://static.news.ru/photo/204eb78a-1b88-11eb-adee-fa163e074e61_660.jpgФото: Виктор Толочко/РИА Новости
Несколько участниц женского марша в Минске были задержаны в субботу, 31 октября.
Несколько граждан задержано в ходе несанкционированного мероприятия в рамках административного процесса, — приводит ТАСС слова официального представителя ГУВД Мингорисполкома страны Натальи Ганусевич.
Сегодня в белорусской столице прошёл очередной субботний марш женщин, протестующих против действующей власти.
Вечером 9 августа в Белоруссии начались волнения после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей регулярно участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Как писал ранее NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не намерен отступать перед оппозицией и бежать из страны.