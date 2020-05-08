В Минске проходит единственный на постсоветском пространстве парад Победы

https://static.news.ru/photo/9744f144-91d9-11ea-9e57-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который проходит 9 мая в Минске, стал единственным на постсоветском пространстве. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, но он пройдёт в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма, — обратился к собравшимся глава государства.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, даже мысль о том, чтобы изменить традициям, сложившимся на протяжении 75 лет, недопустима, передаёт «Интерфакс-Запад».

Парад начался утром 9 мая в центре белорусской столицы. В составе механизированной колонны — 18 парадных расчётов. Всего по площади пройдут 185 единиц техники. Право идти первым получил легендарный танк Т-34. За ним в колонне следуют современные образцы вооружения — мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня, уточняет REGNUM.

Ранее NEWS.ru писал, что в небе над Красной площадью в Москве провели воздушный парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В авиапараде в столице приняли участие в общей сложности 75 летательных аппаратов, а всего над городами России — 597 летательных аппаратов.

Также в честь Дня Победы президент Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве. Таким образом он почтил память погибших в Великой Отечественной войне.