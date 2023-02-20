В Киргизии запретят русский? Бишкек готовит спорный закон о госязыке Парламент Киргизии рассматривает законопроект о государственном языке, в России готовящийся нормативный акт посчитали прозападным

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Киргизия, Бишкек

В Бишкеке продолжают обсуждать законопроект о государственном языке, который должен повысить статус киргизского языка. Противники законопроекта считают, что это произойдёт за счёт ущемления русского языка. Более того, они полагают, что властям гораздо важнее переключить внимание общества с тяжёлой социальной ситуации на языковую дискуссию. Что стоит за решением депутатов поднять вопрос о государственном языке спустя 32 года после обретения Киргизией независимости — в материале NEWS.ru.

Законопроект прошёл первое чтение, вызвав жаркие споры как среди киргизских политиков и экспертов, так российских. Согласно документу всё делопроизводство в стране необходимо вести на государственном языке, в том числе и в частных компаниях. Это значит, что киргизским языком должны владеть политики, чиновники и другие сотрудники бюджетных сфер, а также бизнесмены. Документ определяет понятие «владения языком»: «уметь читать, писать, излагать свои мысли и публично выступать на государственном языке».

В парламенте проект конституционного закона представляла заместитель председателя Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Жылдыз Орозобекова. Она заявила, что киргизской государственности этот закон важнее «тысячи других», поскольку «в условиях глобализации каждый народ стремится сохранить язык и культуру». В этих словах депутаты уловили послание со стороны президентской администрации не затягивать с принятием закона. Но пока он прошёл только первое чтение. Не исключено, что разгоревшиеся вокруг него дискуссии окончательное принятие документа всё же затянут.

Против законопроекта никто из парламентариев не выступил. Лишь депутат Карим Ханджеза напомнил, что для выполнения закона надо продумать новые меры: создать методику изучения киргизского языка, которую внедрять с детских садов и школ. В итоге за законопроект в первом чтении проголосовали 75 депутатов из 88, один — против.

Спикер парламента Нурланбек Шакиев, говоря о важности нового закона о государственном языке, подчеркнул:

Каждый гражданин Кыргызстана должен знать кыргызский язык. Это должно быть требованием. Мы должны жить с девизом: кыргыз с кыргызом должен говорить на кыргызском языке. Не знать другой язык не стыдно, стыдно не знать родной язык, — заявил спикер Шакиев.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Киргизия, Бишкек

Многие в Киргизии помнят, как в конце минувшего года спикер прилюдно отчитал министра природных ресурсов страны Динару Кутманову за выступление в парламенте на русском языке. Нынешние заявления депутатов породили в киргизском обществе опасения чисток в бюджетных учреждениях по языковому принципу. Работу могут потерять чиновники, педагоги, медики, даже, не владеющие в должной мере государственным языком, судьи и сотрудники правоохранительных органов.

По данным экспертов, около 40% населения Киргизии говорит на русском языке, несмотря на то что русских в стране осталось примерно 5%. Русский язык активно утверждался среди киргизов с 20-х годов прошлого века, когда сюда приезжали учителя и другие специалисты из России. Во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны в Киргизии работали столичные театры. Российская интеллигенция привнесла в киргизское общество всё богатство русского языка, о котором классик национальной литературы Чингиз Айтматов сказал, что это «наша духовная плоть».

Власти Киргизии, принижая русский язык, пытаются переключить внимание общества со сложной социально-экономической ситуации на вопрос о языке, отметил в беседе с NEWS.ru глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович.

Киргизские политики намерены вызвать в обществе остро националистическую дискуссию вокруг ограничения русского языка. Сегодня русскоязычность в республике является маркером высокой квалификации и хорошего благосостояния. Русскоязычными являются многие киргизы и представители других национальностей в стране, — утверждает политолог.

По мнению Мендковича, на русском языке в Киргизии держится работа квалифицированных социальных учреждений, больниц, школ и вузов. Русский язык в республике — это преимущественно язык науки и образования, в особенности в сфере точных наук. Изоляция русского языка означает парализацию многих государственных структур и серьёзный удар по промышленному развитию страны. Реальное выполнение норм законопроекта отбросит страну назад, убеждён собеседник NEWS.ru.

Фото: Алексей Андронов/URA.RU/TASS Фестиваль национальных культур

В Бишкеке многие не согласны с тем, что законопроект повышает статус киргизского языка за счёт русского. Статус официального языка отбирать у русского никто не намерен, заметил в беседе с NEWS.ru бишкекский политолог Анвар Акматов.

Это законодательная инициатива о государственном языке, не о других, тем более речь не идёт об ущемлении вообще каких-либо языков. Депутаты озаботились поддержкой государственного языка — спустя более чем 30 лет после обретение страной независимости. Выросло целое поколение. Ему важна идея независимости, которая включает в себя и знание государственного языка. Те, кто его не знал в республике, всё же могли бы выучить за столько лет. Мы же не можем представить ситуацию, что в России четверть её граждан не владеет русским языком и не хочет его учить. Для них же не будут вводить документацию на их родных языках, например, в Екатеринбурге или в Новосибирске, — сказал собеседник интернет-издания.

На взгляд Акматова, повышение статуса государственного языка в Киргизии происходит намного мягче, чем, например, это было сделано в Грузии, Армении или в странах Балтии. По-прежнему в Киргизии функционируют русские школы, в которых киргизский язык учат по остаточному принципу.

К русскому языку в нашей стране очень толерантное и уважительное отношение, — продолжает Анвар Акматов. — Не только в государственных учреждениях. Если вы находитесь в компании кыргызов, но не знаете языка, все ваши собеседники непременно перейдут на русский язык. Запад не сможет в обозримом будущем ослабить российское влияние в Кыргызстане. Российские телеканалы очень популярны. В Россию молодёжь едет учиться, а не только работать на стройках.

Акматов напомнил, что законопроект предусматривает, например, использование устного официального языка во время судебных заседаний, в случае необходимости гражданину предоставляют переводчика, но решение суд, конечно, вынесет на государственном языке. Любое прошение в госорганы можно подавать на официальном языке, но ответ придёт на государственном. Некоторые ужесточения необходимы. Иначе граждане, не владеющие государственным языком, не будут его учить и впредь. Именно этим фактором объясняется выбранный момент, а не попыткой отвлечь общество от непростой социально-экономической ситуации, заключил бишкекский политолог.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Эксперты обращают внимание на то, что популярность того или иного языка в стране обеспечивается не законами, а практической необходимостью. Поэтому русскому языку в Киргизии уже сейчас предстоит нелёгкая конкуренция не столько с государственным языком, сколько с английским и китайским. Молодёжь страны всё больше стремится попасть в западные и китайские вузы. На Западе они получают приличную стипендию, в Китае 40% киргизских студентов учатся бесплатно. Киргизы так же массово отправляются на работу в США, Евросоюз, Турцию, где есть для них преимущества в климате и условиях труда.

Старшее поколение ещё рассказывает киргизской молодёжи, как в прошлом веке Москва несла им прогресс. Безграмотные крестьяне получали образование в бесплатных советских вузах, после чего им были гарантированы рабочие места. Прогресс прокладывал дорогу и русскому языку. Если этот процесс не иссякнет в нынешнем веке, то и русский язык отсюда не уйдёт, убеждены эксперты.