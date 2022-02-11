В Киргизии предложили считать иноагентами неправительственные организации

Депутат парламента Киргизии Надира Нарматова предложила ограничить деятельность финансируемых из-за границы организаций и признать их иностранными агентами, сообщает EADaily. Депутат считает, что спокойствие в стране невозможно, пока неправительственные организации (НПО) не получат статус иноагентов и не начнут полностью отчитываться перед государством.

Такая инициатива предлагалась в 2014, 2016 и 2020 годах, но парламент отклонял законопроекты. По мнению экс-депутата парламента КР Евгении Строковой, в его составе были те, кто поддерживает иностранные организации.

Они, естественно, против усиления контроля над иноагентами. Но я считаю, что государство имеет право знать, чем именно занимаются здесь неправительственные организации. Ведь некоторые НПО заявляют полномочия на одну деятельность, а потом лезут в политику и законодательство, — заявила она.

Правозащитница Таттыбубу Эргешбаева возразила, что закон об иностранных агентах вредит деятельности гражданского сообщества.

Предлагаются примитивные нормы, которые будут ограничивать и контролировать весь неправительственный сектор, включая медиа. Этот пакет законов скопирован с российского. Применение данной модели в КР говорит о попытке установления здесь тоталитарного и авторитарного правления. В случае её принятия у нас будет суперпрезидентская республика вроде Туркменистана и Таджикистана, — сказала она.

Кроме того, по мнению правозащитницы, именно финансируемые из-за рубежа организации борются с коррупцией в Киргизии.

Эргешбаева добавила, что неправительственный сектор недопустимо считать «третьей агрессивной силой», страна слишком зависит от донорских денег. Равняться на Россию и усиливать контроль над НПО нельзя, считает правозащитница.

Евгения Строкова признала, что среди НПО — в том числе американских — многие правда помогают гражданам, но у них и не будет проблем с отчётностью, заверила она.

Ранее стало известно, что из 75 человек, получивших в России статус «СМИ — иностранный агент», не менее 32 человек уехали за границу или готовятся к отъезду. Ещё 14 человек покинули Россию до включения в список.